Ассоциация автодилеров попросила Путина не допустить повышения утильсбора

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить увеличения утилизационного сбора для автопроизводителей, сообщается на сайте РОАД.

Отмечается, что размер утильсбора для автопроизводителей планомерно повышался начиная с 2012 года, когда был введен. Последний раз повышение было в 2018 году.

"В случае повышения ставок утильсбора приобретение автомобиля для многих слоев населения станет недоступным, что скажется на авторынке и его участниках, а значит, приведет к соразмерному падению налоговых отчислений в соответствующие бюджеты", - говорится в сообщении РОАД.

В ассоциации утверждают, что увеличение размера ставок сборов приведет не к увеличению собираемости бюджета, а к сокращению предложения на рынке за счет отказа от импорта ряда моделей, "которые, к сожалению, не могут быть заменены российскими производителями по целому ряду объективных причин".

В РОАД также заявляют, что готовы "к диалогу с уполномоченными ведомствами по данному вопросу", и напоминают, что, просьбу не допустить увеличения утильсбора ранее направила в правительство РФ и Ассоциация европейского бизнеса.

Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, но с 2014 года его формально распространили на весь рынок, при этом локализованным в РФ автоконцернам выписали взамен промышленные субсидии. За январь-май 2019 года, по данным "Автостата", доля импортных машин на рынке РФ составила 15% (в январе-июне, по данным PwC,- 17%). В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%, в 2018 году - еще раз повышен с 1 апреля в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%, после чего увеличились и цены на автомобили.

3 октября газета "Ведомости" сообщила, что Минпромторг РФ предлагает при новой индексации утилизационного сбора не повышать его для подержанных легковых автомобилей (старше трех лет) и для большинства подержанных коммерческих машин.

В сентябре газета "Коммерсантъ" написала, что Минпромторг направил в правительство предложение по повышению с 1 января 2020 года ставок утилизационного сбора на автомобили в среднем на 80%. В правительстве подтвердили, что обсуждают новое повышение утильсбора на машины с 2020 года, но решение по этому поводу пока не принималось.