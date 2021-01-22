Сын Виктора Цоя подал новый иск против создателей фильма о своем отце

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сын музыканта Виктора Цоя Александр подал новый иск против создателей фильма "Цой" Алексея Учителя.

"Иск подан в Савеловский суд, ранее Александр подавал уже два иска, они были отклонены Пресненским районным судом. Этот иск вновь связан с искажением правды. Хотя мы в фильме показываем только документальные кадры", - сообщил Учитель "Интерфаксу".

Он уточнил, что иск, по словам юристов, был подан с нарушениями, так как Савеловский суд территориально не имеет никакого отношения к ответчикам.

"Я думаю, и не раз высказывался, что можно высказывать негативное мнение о фильме, можно не соглашаться с чем-то, но подавать иски с требованием запрета, требовать у судов и у властей, это несовместимо, потому что каждый имеет право высказаться, если не нарушены какие-то правила и законы. А у нас они не нарушены, фильм уже прошел по экранам, вчера вышел на Okko, поэтому это все нелепо и не характеризует его с хорошей точки зрения", - прокомментировал подачу иска режиссер. При этом он подчеркнул, что Цой "имеет право высказаться" о фильме.

Ранее сообщалось, что сын музыканта направил руководству страны письмо с просьбой остановить выход фильма "Цой" в прокат. Как написал в фейсбуке Цой, "создатели фильма не один год игнорируют прямые возражения насчет его содержания. Сейчас они начали промо-кампанию в СМИ и постоянно крутят фактами, а иногда и прямо врут, что мы договорились и с правами у них все в порядке. Это не так". По словам Цоя, против выхода фильма в прокат также выступает семья музыканта.

В свою очередь, как ранее сообщил "Интерфаксу" адвокат режиссера Константин Добрынин, создатели фильма готовы вести диалог с родственниками музыканта. Он уточнил, что Учитель во время создания фильма взаимодействовал с родственниками и общался с ними и даже учитывал их мнение. При этом он подчеркнул, что фильм не является байопиком, это художественное видение режиссера.

Добрынин также сообщил, что во время создания картины режиссер использовал "только те объекты интеллектуальной собственности, права студии на которые защищены в предусмотренном законом порядке, и никаких дополнительных разрешений на использование этих объектов нам не требуется". При необходимости создатели готовы встретиться с наследниками в суде.

В Минкультуры РФ "Интерфаксу" сообщили, что обращения сына Цоя не получали. Позже в ведомстве сообщили, что прокатное удостоверение фильму выдано законно, претензии со стороны наследников могут быть оспорены в суде.

Картина Учителя "Цой" вышла в прокат через 30 лет после аварии, в которой погиб музыкант. Съемки картины начались в июле 2019 года. В фильме представлены вымышленные события июля и августа 1990 года, а главный герой - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном ДТП. Главные роли в картине сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Илья Дель и Виталий Коваленко.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. ДТП произошло на 35-м километре трассы Слока - Талси под Тукумсом в Латвии, в нескольких десятках километров от Риги. По одной из версий, Цой заснул за рулем, после чего его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус".