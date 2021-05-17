У отца Виктора Цоя угнали машину

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга ищет угонщиков автомобиля Роберта Цоя, отца лидера группы "Кино" Виктора Цоя.

83-летний Цой накануне вечером обратился в отдел полиции Калининского района Петербурга с заявлением о краже машины, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

По данным собеседника агентства, у пенсионера угнали синий Volkswagen 2012 года выпуска. Отсутствие автомобиля мужчина обнаружил 15 мая, в день своего рождения.

Сумму ущерба заявитель оценил в 245 тыс. рублей.