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В супермаркете Краснодара потушили пожар, возникший из-за взрыва газа

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожар в супермаркете Краснодара, где произошел взрыв газового баллона, ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 21:56 мск объявлена ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пожаре в супермаркете в Краснодаре в пятницу вечером один человек погиб, еще два пострадали.

Сообщение о пожаре поступило в 20:26 мск. Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Из здания были эвакуированы порядка 100 человек.

По данным информированного источника "Интерфакса", речь идет о взрыве газового баллона.

Краснодар

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