Взрыв газа произошел в супермаркете в Краснодаре

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб, еще два пострадали на пожаре в супермаркете Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС России.

"В 20:26 поступило сообщение о пожаре в супермаркете Краснодара, расположенном напротив дома по ул. Владислава Посадского. Один человек погиб, двое пострадали", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что на данный момент пожар локализован, его площадь составила 150 кв. м. Из здания эвакуированы порядка 100 человек, добавили в МЧС.

Ранее "Интерфаксу" информированный источник сообщил, что газовый баллон взорвался на цветочном рынке в Краснодаре.

"В конце рабочего дня в одном из крытых павильонов разгерметизировался и сдетонировал газовый баллон, начался пожар. Как минимум, один человек погиб, еще до пяти пострадали", - сообщил источник.