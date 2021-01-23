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Двое детей стали жертвами пожара в частном доме в Южно-Сахалинске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Два ребенка погибли, еще четыре человека серьезно пострадали при пожаре в субботу, 23 января, в частном доме в Южно-Сахалинске, сообщают пресс-службы прокуратуры Сахалинской области и следственного управления СКР региона.

В ведомстве уточнили, что пострадавшие находятся в реанимации. Прокуратура Южно-Сахалинска по факту пожара организовала проверку. По факту гибели детей следственное управление возбудило уголовное дело.

Будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, работе оперативных служб. Контролируются мероприятия по выяснению причин пожара, отмечают пресс-службы.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС региона сообщает, что к моменту прибытия первого пожарного расчета дом был уже полностью охвачен огнем. Там добавили, что женщина и трое детей смогли сами покинуть горящий дом.

Пожар был потушен в 06:15 по местному времени (22:15 мск пятницы), в тушении пожара участвовали 24 сотрудника и 5 единиц техники, добавили в МЧС.

МЧС РФ Южно-Сахалинск

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