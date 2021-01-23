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СКР проведет проверку в связи со стычками протестующих в Москве с силовиками

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в связи с применением насилия против силовиков на акции оппозиции в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова в субботу журналистам.

Как сообщалось, несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.

Участники московской акции начали собираться на Пушкинской площади после полудня. Сотрудники правоохранительных органов через громкоговорители предупреждали о незаконности мероприятия, протестующие не расходились и уже вскоре начались первые задержания. Среди участников протеста преобладали молодые люди, в числе задержанных оказались несовершеннолетние.

Также были задержаны супруга Навального Юлия и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) Любовь Соболь. В автозак препроводили также мужчину, переодетого в шамана движения Qanon, который участвовал в штурме Капитолия.

В середине дня полиция официально сообщила о четырех тысячах протестующих. Силовикам удалось вытеснить их с Пушкинской площади и те направились к Манежной площади, которая оказалась перекрыта. Тогда часть людей вернулась на Страстной бульвар и перекрыла там движение.

Между протестующими и полицейскими периодически возникали столкновения. В полицейских летели снежки, а ближе к завершению акции в районе Страстного бульвара - файеры и петарды. Одного из ОМОНовцев повалили на землю и избили. Полицейские отвечали задержаниями, порой в жесткой форме.

По оценкам правозащитников, были задержаны десятки человек.

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