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Суд оштрафовал Соболь за нарушение порядка проведения акции

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Тимирязевский суд Москвы назначил административный штраф юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь за нарушение участником порядка проведения массового мероприятия.

"Суд признал Соболь виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга) и назначил ей административный штраф в размере 20 тысяч рублей", – сообщил "Интерфаксу" адвокат Владимир Воронин.

22 января Симоновский суд Москвы уже оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия.

Любовь Соболь ФБК

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