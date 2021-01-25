Власти Красноярска насчитали 800 участников субботних протестов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В субботней акции в поддержку Алексея Навального в Красноярске приняли участие 800 человек, заявили в мэрии города, ссылаясь на данные полиции.

Митинг начался на Красной площади в центре Красноярска, затем перешел в шествие по улицам. Какое-то время участники стояли у здания краевого правительства, скандировали лозунги и держали плакаты в поддержку Навального. Все это время ОМОН расставлял заграждения на улицах и площадях, пытаясь разделить толпу.

У мэрии произошло несколько столкновений протестующих с силовиками. Когда кто-то бросил в сторону отряда Росгвардии петарду, участников акции начали задерживать.

Красноярский адвокат Владимир Васин сообщил в соцсетях, что в воскресенье суд арестовал на восемь суток координатора красноярского штаба Навального Анну Корсакову за организацию несанкционированной публичной акции (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Защита намерена обжаловать это решение.

Акция 23 января не была согласована.