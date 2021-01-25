Минздрав рекомендовал отказаться от партнерских родов у пациенток с коронавирусом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Партнерские роды возможны для пациенток с отрицательным статусом по коронавирусу и ее партнера с отрицательным тестом, взятым не более чем за два дня до предполагаемой даты родов, следует из обновленных рекомендаций Минздрава для беременных.

"Партнерские роды должны быть запрещены при вероятных/подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования. Также следует максимально уменьшить количество присутствующего медперсонала", - говорится в опубликованных в понедельник рекомендациях.

При "отрицательном" статусе COVID-19 у роженицы возможны партнерские роды, если у партнера имеется результат ПЦР, подтверждающий "отрицательный" статус по COVID-19 давностью не меньше, чем за 48 часов до предполагаемой даты родов.

Для совместного пребывания с новорожденными в отделениях реанимации и интенсивной терапии и палатах патологии новорожденных и недоношенных детей, родителям рекомендовано проходить предварительное обследование на коронавирус.

Тестированию на коронавирус, согласно документу, подлежат "все дети, рожденные от матерей с подозреваемым/подтвержденным инфицированием COVID-19". Также обязательно тестируются новорожденные для перевода в социальные и медицинские закрытые учреждения, например, дом ребенка.

Роды должны проводить в отдельных индивидуальных родильных залах

Во время родов на беременной с коронавирусом должна быть надета хирургическая маска, которую разрешается снять на время потуг. При выписке из стационара беременной и родильнице достаточно одного отрицательного теста на коронавирус. А больному коронавирусом ребенку нужно два отрицательных теста с интервалом 24 часа. Кроме того, он должен "выписываться в условия, где нет инфицированных/подозреваемых на инфицирование COVID-19 людей в его окружении, также необходимо убедиться, что ребенок не выделяет SARS-CoV-2 со стулом".

В рекомендациях отмечается, что "убедительные доказательства вертикальной передачи SARS-CoV-2 от матери плоду в настоящее время отсутствуют", также нет достоверных данных о выделении данного патогена с грудным молоком.

В случае наличия положительного теста на коронавирус у роженицы ребенка должны разделить с матерью до того момента, пока у нее не будет отрицательного теста. Если же у ребенка также подтвердится коронавирус, ему разрешат находиться с матерью.

Изолироваться должны все беременные с коронавирусом, но в случае легкого течения болезни это возможно и дома. При легком течении коронавируса до 12-й недели беременности возможно ее донашивание, при тяжелом - возможно прерывание, но пациентка может отказаться от аборта, как следует из рекомендаций.

"Все профессиональные сообщества акушеров-гинекологов едины во мнении, что в условиях пандемии ведение беременности не должно прерываться, все необходимые обследования должны быть выполнены своевременно согласно сроку беременности", - говорится в документе.

Если беременную госпитализируют, ей рекомендуют делать ПЦР-тест. Если же госпитализация срочная, до получения результатов теста ее должны класть в отдельную палату.

"В настоящее время имеется недостаточное количество данных, которые носят противоречивый характер, о влиянии COVID-19 на беременных женщин и детей грудного возраста, не существует конкретных рекомендаций для беременных относительно диагностики и лечения COVID-19", - отмечается в рекомендациях.

Также в связи с неисследованностью рисков применения конкретных препаратов для новорожденных разработчики рекомендаций "не может рекомендовать ни одну из обсуждаемых фармакологических субстанций для специфической терапии COVID-19 - инфекции у новорожденных".

Вместе с тем при тяжелом течении коронавируса возможно назначение беременным глюкокортикоидов, тромбопрофилактики, антибиотиков, противовирусных и симптоматическое лечение (например, парацетамол для снижения температуры, бронхолитики, терапия ринита).

Согласно исследованиям, говорится в документе, доказано, что "заболеваемость у беременных COVID-19 значительно выше, чем в популяции", но характеристики заболевания схожи с остальным населением и часто наблюдается бессимптомное течение.

Зарубежное исследование 10 тыс. беременных и 128 тыс. небеременных женщин показало более частую смертность беременных (11,3% против 6,4%). Также больше чем половине беременным с коронавирусом делают кесарево сечение, у четверти рожденных от матерей с коронавирусом низкая масса тела, госпитализация детей от матерей с коронавирусом в отделение интенсивной терапии требуется в 43% случаев.