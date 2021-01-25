В Приморье нашли в квартире тело убитой семилетней девочки

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Тело семилетней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире дома по улице Ленинградская в приморском городе Уссурийске. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СКР по региону.

"В запертой изнутри квартире находилась 37-летняя мать ребенка. Женщина нуждалась в медицинской помощи, так как находись в неадекватном психологическом состоянии", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Мать девочки была задержана по подозрению в совершении преступления. В настоящее время женщина помещена в психиатрическую больницу.