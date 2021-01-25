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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 192 353+445 371

В России за сутки выявлено менее 20 тыс. новых заболевших COVID-19

В России за сутки выявлено менее 20 тыс. новых заболевших COVID-19
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Еще 19 290 эпизодов заражения коронавирусом зарегистрировано в России, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 2382.

За сутки в стране скончались 456 человек с коронавирусом. Общее число жертв выросло до 69 918.

Поправились и выписаны в РФ за сутки 19 003 пациента. За весь период выздоровело уже 3 млн 150 763 человека.

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах страны. За Москвой по показателю прироста идут Петербург (2116) и Московская область (1163).

За все время пандемии в России зафиксировано 3 млн 738 690 случаев коронавируса. По этому показателю страна остается на четвертой строчке в мире после США (25,12 млн), Индии (10,66 млн) и Бразилии (8,84 млн). При этом у занимающей пятое место Великобритании, по данным Университета Джонса Хопкинса, 3,65 млн случаев заражения.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
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