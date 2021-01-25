Тигрицу выпустили в тайгу в Приморье после курса реабилитации

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Амурскую тигрицу выпустили в дикую природу в центральном Приморье после восстановления в Центре реабилитации диких животных "Тигр" в Алексеевке, хищницу снабдили специальным ошейником с GPS модулем.

Тигрица выпущена в одном из центральных районов края. Было подобрано место, где высокая численность копытных животных, налажена хорошая охрана, вдали от населенных пунктов, рассказал "Интерфаксу" генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Если животное будет приближаться к населенным пунктам, мониторинговая группа будет знать и предпримет меры, добавил он.

Амурский тигр - самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. По данным учета 2014-2015 годов, численность популяции в России оценивается до 540 особей.

Арамилев напомнил, что тигрицу отловили в декабре 2020 года после того, как она стала регулярно таскать собак из сел Дальнереченского района.

Ее поместили в Центре реабилитации диких животных "Тигр" в приморской Алексеевке. По итогам с ней провели шесть тестовых охот на оленя и кабана. На них тигрица показала, что может хорошо охотиться на разные виды диких копытных. Также хищница проявляла адекватную реакцию на человека.

В реабилитационном центре в настоящее время находятся еще два тигра.

МРОО "Центр "Тигр" расположен в селе Алексеевка Приморского края. Сотрудники центра занимаются реабилитацией диких животных. С 2012 они спасли и выпустили в дикую природу 14 амурских тигров. Спасают здесь и дальневосточных леопардов, медведей и других диких животных, попавших в беду.

Центр "Амурский тигр" - автономная некоммерческая организация, созданная Русским географическим обществом в 2013 году. Задачи центра - изучение, сохранение и увеличение популяции амурского тигра в России путем реализации природоохранных, научных, образовательных и культурно-просветительских проектов.