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Минюст подготовил законопроект о доступе к банковским документам НКО

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минюсту необходим доступ к финансовым документам некоммерческих организаций (НКО), чтобы установить, правомерно ли они расходуют получаемые деньги, заявляет министерство.

Ведомство разместило в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов проект федерального закона "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Согласно поправкам, Минюст наделяется полномочиями на получение от кредитных организаций сведений, являющихся банковской тайной.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что такие изменения необходимы "для проверки соответствия расходования денежных средств некоммерческими организациями уставным целям".

"Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ", - подчеркивают в министерстве.

Там утверждают, что внесение изменений в закон позволит "осуществлять возложенную законодательством РФ на Минюст функцию по федеральному государственному надзору за деятельностью некоммерческих организаций в полном объеме".

Ранее в январе газета "Известия" сообщила, что Минюст подготовил проект поправок в закон "О банках и банковской деятельности", согласно которым рассчитывает получить доступ к информации об операциях и банковских счетах юридических лиц и граждан.

Эта публикация вызвала повышенный интерес СМИ и блогосферы.

Позднее в Минюсте заявили "Интерфаксу", что поправки коснутся лишь некоммерческих организаций (НКО), а не граждан.

Минюст РФ

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