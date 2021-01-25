УФСИН Петербурга обжаловала прекращение дела экс-главы генподрядчика новых "Крестов"

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - УФСИН по Петербургу и Ленинградской области будет добиваться возобновления производства по уголовному делу в отношении экс-директора ОАО "Генеральная строительная компания" (ОАО "ГСК") Виктора Кудрина. Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве комплекса СИЗО "Кресты" в Колпино.

"На постановление Петроградского районного суда Санкт-Петербурга (о прекращении дела Кудрина - ИФ) была подана апелляционная жалоба по причине несогласия с прекращением уголовного дела", - говорится в ответе регионального УФСИН на запрос "Интерфакса". Ведомство является в деле потерпевшей стороной.

Согласно картотеке судов, жалоба принята к рассмотрению. 21 января она поступила в Санкт-Петербургский городской суд судье Андрею Боровкову.

Как сообщалось, решение о прекращении производства по уголовному делу в отношении Кудрина Петроградский районный суд Петербурга принял в конце 2020 года в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

С 2007 по 2015 год между УФСИН РФ по Петербургу и Ленинградской области и ОАО "ГСК" были заключены государственный контракт и дополнительные соглашения на выполнение комплекса работ по строительству комплекса следственного изолятора "Кресты" в Колпино. В качестве оплаты работ заказчик перечислил на расчетные счета подрядчика более 12 млрд 208 млн рублей.

Следствие посчитало, что Кудрин нарушил условия контракта и дополнительных соглашений, не организовав по ним работы в полном объеме и подписав акты о якобы смонтированных ограждениях радиаторов и стояков отоплений и системы вентиляции на сумму около 42 млн рублей. Полученные деньги он направил на выполнение иных работ, связанных с исполнением госконтракта, говорилось в материалах дела.

Таже Кудрин вместе с Русланом Хамхоковым, руководителем еще одной компании-подрядчика стройки – ООО "Петроинвест", обвинялся в даче взятки на сумму более 44 млн рублей бывшему заместителю главы ФСИН РФ Николаю Баринову (осужден на 3,5 года колонии) за общее покровительство при исполнении госконтракта. По данным СК, деньги для незаконного вознаграждения высокопоставленному офицеру были взяты из суммы, выделенной региональным УФСИН на строительство изолятора. Поскольку Кудрин добровольно сообщил следствию о передаче взяток, от уголовной ответственности его освободили.