Спасательные работы завершены на остановившейся канатной дороге в Сочи

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Службы спасения Сочи при помощи альпийского снаряжения эвакуировали всех горнолыжников с кресельной канатной дороги курорта "Газпром", которая остановила работу по техническим причинам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в результате произошедшего никто не пострадал.

Пользователи социальных сетей пишут, что горнолыжники находились в креслах канатной дороги около двух часов.

Ранее сообщалось, что около 170 лыжников эвакуировали с остановившейся в сочинской Красной Поляне канатной дороги.