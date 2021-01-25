Ответственность за криминал в банкротстве собрались ужесточить

При этом законопроект обещает прощение информаторам

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает ужесточить уголовное наказание за преднамеренные банкротства компаний для контролирующих лиц, а также за неправомерные действия при банкротстве, следует из внесенного в понедельник в Госдуму законопроекта с поправками в статьи 195 и 196 УК РФ.

Если законопроект будет принят, за преднамеренное банкротство контролирующим лицам - бенефициарам и руководителям - будет грозить штраф от 3 до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 5 млн рублей. Сейчас за такие преступления УК РФ предусматривает штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Аналогичные повышенные санкции предлагается назначать и за преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а также группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Повышенные наказания для контролирующих лиц предлагаются и за неправомерные действия при банкротстве. За сокрытие, отчуждение имущества, сведений о нем, если это причинило крупный ущерб (от 2,25 млн до 9 млн рублей) бенефициарам будет грозить штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей. Сейчас наказания мягче: штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы до трех лет со штрафом до 200 тыс. рублей.

Ужесточается также ответственность за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника, если это причинило крупный ущерб, за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации. Если законопроект будет принят, то бенефициарам, арбитражным управляющим и председателям ликвидационных комиссий (ликвидаторам) суд сможет назначать штраф от 500 тыс. до 2 млн рублей, либо лишать свободы до 4 лет со штрафом в 0,5 млн рублей, тогда как действующая редакций УК РФ предусматривает штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до одного года со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

В случае, если эти действия будут совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то наказания окажутся еще строже: штраф от 1 до 2 млн рублей, либо лишение свободы до 5 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом проект обещает освобождение от уголовной ответственности номинальным руководителям криминально обанкротившихся компаний, попавшимся впервые на таком преступлении. Это будет возможно в обмен на выполнение ряда условий: активное способствование раскрытию или расследованию преступления, добровольное раскрытие информации о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, предоставление информации об активах таких лиц, что обеспечит реальное возмещение причиненного преступлением ущерба.

Обосновывая необходимость ужесточения ответственности за криминальные банкротства правительство ссылается на "достаточно скромное" соотношение числа случаев несостоятельности и осужденных по статьям за преднамеренное банкротство и неправомерные действия при нем.

Так, по статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ количество организаций и граждан, признанных банкротами, в 2019 году составило 80 997, в 2018-м - 57 335. При этом в 2018 году зарегистрировано только 270 преступлений по статьям 195 и 196 УК РФ, а в суд были направлены только 53 дела. В 2019 году зарегистрировано 282 преступления, в суд направлены уголовные дела о 62 преступлениях.

По данным судебной статистики за период 2015-2019 годов за неправомерные действия при банкротстве по статье 195 УК РФ осуждено 56 лиц, а за преднамеренное банкротство - 204 лица.