Суды в городах Поволжья вынесли решения в отношении ряда участников акций 23 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суды в Пензе, Уфе, Саранске и Ульяновске признали виновными еще нескольких задержанных участников протестных акций 23 января.

Исправительные работы в Пензе

Как сообщает Железнодорожный суд Пензы, по 20 часов исправительных работ получили трое местных жителей, участвовавших в несанкционированной акции в городе 23 января.

Суд признал их виновными по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Административные аресты в Уфе

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, Кировский районный суд Уфы рассмотрел шесть материалов о нарушении установленного порядка организации публичного мероприятия.

Суд принял решение об аресте пятерых активистов, назначив им сроки от трех до десяти суток. Одному из участников будет необходимо заплатить штраф в размере 25 тыс. рублей.

Задержания в Ульяновске

Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков сообщил "Интерфаксу", что на несогласованной акции в Ульяновске были задержаны около 30 человек.

"По моей информации, были задержаны 27 человек, один несовершеннолетний. Направил официальный запрос начальнику УВД о том, какие решения были приняты по задержанным", - сказал Люльков.

Кроме того, суд в Ульяновске на семь суток арестовал организатора незаконного митинга, прошедшего 23 января, сообщил местный юрист Константин Толкачев.

Из постановления суда следует, что подсудимый агитировал на своей странице в соцсети о несогласованном публичном мероприятии, а затем организовал и провел шествие. Правонарушение квалифицировано по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.

Штрафы в Саранске

Ленинский районный суд Саранска (Мордовия) оштрафовал шесть человек за участие в несанкционированной публичной акции, сообщается на сайте суда.

Их действия квалифицированы по ч.6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, им назначены штрафы по 10 тыс. рублей каждому.

По данным суда, подсудимые принимали активное участие в несогласованной администрацией города акции, общее число участников которой составило около 300 человек. При этом шествие создало помехи для движения пешеходов на одном из участков улиц, отмечает суд. Все шестеро ранее к административной ответственности не привлекались.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.

22 и 23 января практически во всех городах Поволжья были задержаны и арестованы координаторы региональных штабов Навального. Кроме того, на акциях были задержаны активисты. Ранее суды в Татарстане, Удмуртии и Пермском крае признали виновными задержанных активистов, они были приговорены к штрафам и арестам.