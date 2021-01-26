Оленеводы в Ненецком округе нашли вырытый котлован с нефтью

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Власти Ненецкого автономного округа (НАО) проведут проверку на предмет нарушения природоохранного законодательства в связи с обнаружением оленеводами котлована с нефтесодержащей жидкостью на Черпаюском месторождении, сообщил глава региона Юрий Бездудный в своем телеграм-канале во вторник.

Об инциденте сообщила семейная (родовая) община Ямб-То.

"К этой минуте удалось выяснить, что у ООО "РН-Северная нефть" замерзла труба, и в результате перекачка нефти приостановилась. Отогреть трубу не получилось. Поручил профильному ведомству срочно провести проверку на предмет нарушения природоохранного законодательства. Департамент также направит материалы в Росприроднадзор для оценки происшествия и принятия мер", - написал Бездудный.

"РН-Северная нефть" работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории республики Коми и НАО. Общество ведет разработку и добычу нефти на 14 нефтяных месторождениях.

Около 65% начальных извлекаемых запасов приходится на две группы месторождений: месторождения Вала Гамбурцева (Нядейюское, Хасырейское и Черпаюское) и месторождения Вала Сорокина (Лабаганское, Наульское и Осовейское). Еще 31% запасов приходится на южную группу месторождений (Баганское, Северо-Баганское, Южно-Баганское, Восточно-Веякское, Веякошорское, Среднемакарихинское, Салюкинское и Сандивейское). Добыча предприятия является падающей. Если в 2005 году она составляла 4,9 млн тонн , то по итогам 2019 года - 2,7 млн тонн, а в 2020 году - 1,6 млн тонн.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что ООО "ННК-Ойл" Эдуарда Худайнатова стало владельцем 9% ООО "РН-Северная нефть", а доля ООО "РН-Разведка и добыча" (структура "Роснефти") снизилась со 100% до 91%, согласно данным ЕГРЮЛ.