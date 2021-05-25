Минсельхоз доработает меры господдержки оленеводства

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз подготовит предложения по совершенствованию господдержки оленеводства в РФ. Об этом сообщает ведомство по итогам совещания, которое провел первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

Как было отмечено на мероприятии, механизмы господдержки этой отрасли требуют совершенствования. Так, ключевую роль оленеводство играет для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, для которых оно является основой традиционного уклада жизни.

Однако в настоящее время их родовые общины имеют статус некоммерческой организации и не могут субсидироваться как аграрии. Для признания общин сельхозпроизводителями министерство рассмотрит возможность внесения изменений в законодательство.

Согласно сообщению, Россия является мировым лидером по численности северных оленей. Большая часть поголовья сосредоточена в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, Якутии, Красноярском крае. На эти регионы приходится порядка 77,4% поголовья. В 2020 году численность животных составила около 1,6 млн голов, производство на убой (в живом весе) достигло 16,4 тыс. тонн.

Минсельхоз напоминает, что с 2021 года поддержка северного оленеводства выделена в отдельное направление субсидирования, в том числе для приобретения племенного маточного поголовья. Предусмотрен также грант на развитие семейной фермы, средства которого, в частности, можно использовать на приобретение снегоходов.