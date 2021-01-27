Сбившего восьмерых в Приморье водителя приговорили к почти трем годам колонии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Владивосток. 26 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Хасанский районный суд Приморского края приговорил к двум годам и восьми месяцам колонии-поселения водителя, который на юге Приморья сбил в результате ДТП восемь человек, в том числе двух полицейских.

Инцидент произошел в августе прошлого года в районе 118 км автодороги Раздольное - Хасан. Водитель врезался в группу, оформлявшую автоаварию. В результате наезда травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация, сообщается на сайте УМВД.

После совершения наезда обвиняемый скрылся с места совершения ДТП. Нарушителя задержали сотрудники полиции. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.