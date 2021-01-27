Продление ДСНВ предварительно одобрено профильными комитетами Совфеда

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Профильные комитеты Совета Федерации - по международным делам и по обороне и безопасности - предварительно проголосовали за одобрение соглашения о продлении договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщил "Интерфаксу" источник в верхней палате.

"Два комитета в предварительном порядке рассмотрели и рекомендовали к одобрению. Но до официального внесения в Совет Федерации пакета документов, включая принятый Госдумой закон, эти решения - предварительные", - сказал собеседник агентства.

Президент РФ уже внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Согласно пояснительной записке к законопроекту, договор продлевается на пять лет - до февраля 2026 года.

ДСНВ, или СНВ-3, - договор РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Договор был подписан в 2010 году, вступил в силу в феврале 2011 года, и его действие должно было завершиться 5 февраля 2021 года.