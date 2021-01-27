Сотрудник ижевского ЧОП ранил задержанного и покончил с собой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) несколько раз выстрелил в жителя Ижевска, сообщает пресс-служба управления в среду.

По данным следствия, вечером 24 января на улице Ухтомского в Ижевске произошел конфликт между 47-летним сотрудником ЧОП и ранее неоднократно судимым 20-летним местным жителем. Чоповец несколько раз выстрелил из служебного оружия в молодого человека, после чего покончил с собой, говорится в сообщении.

Отмечается, что раненый охранником молодой человек госпитализирован. Он серьезно пострадал.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что конфликт завязался после того, как сотрудник ЧОП задержал ижевчанина, прибыв на вызов.