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В рамках продления ДСНВ назначат по 300 инспекторов от США и от РФ

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) повлечет назначение по 300 инспекторов от США и от РФ, сообщил член комитета Госдумы по обороне Владимир Богодухов.

"Предстоит большая работа. Это и назначение по 300 человек с каждой стороны - это инспектора, которые будут проводить инспекцию на территории США и на территории РФ", - сказал Богодухов в среду журналистам, комментируя законопроект о продлении ДСНВ.

Он считает, что "этот договор не идеален", так как у стран появились новые виды оружия. Это будет темой для дальнейших переговоров между РФ и США, добавил Богодухов.

В среду Госдума на своем заседании первым пунктом повестки рассмотрит внесенный президентом РФ проект закона о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

Госдума США Владимир Богодухов ДСНВ

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