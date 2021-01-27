Дума уточнила налогообложение дивидендов, получаемых физическими лицами

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет механизм расчета НДФЛ при получении или выплате дивидендов, корректировка позволяет учесть повышение НДФЛ до 15% применительно к дивидендам.

Законопроект № 1043391-7 внесли в палату несколько депутатов. В первом чтении он был принят 26 января.

При обсуждении поправок на заседании думского комитета по бюджету его руководитель Андрей Макаров напомнил, что с 1 января 2021 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ, которая предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год.

"Когда мы стали работать, посмотрели первую правоприменительную практику, выяснилось, что в случае уплаты дивидендов - которые у нас сегодня регулируются налогом на прибыль - возникает ситуация, когда выплаченные средства через дивиденды, когда они идут "сквозняком" через компании и так далее, то фактически эти средства, дивиденды, у нас не попадают, по существу освобождаются (от НДФЛ. - ИФ.), а мы понимаем, что именно эти средства являются самыми большими", - сказал Макаров.

Опрошенные "Интерфаксом" эксперты положительно оценили данные поправки. По словам Дмитрия Парамонова, старшего юриста Bryan Cave Leighton Paisner, предложенные изменения устанавливают более целостный механизм расчета НДФЛ при получении (а для налоговых агентов - выплате) дивидендов. "Внесена ясность, что для целей расчета применимой ставки принимаются во внимание только полученные или признанные в рамках применения "сквозного подхода" дивиденды, т.е. прочие доходы не влияют на выбор ставки 13 или 15%", - сказал он.

Эксперт отмечает, что существенной новеллой является установление механизма зачета налога на прибыль, уже уплаченного распределяющей дивиденды российской организацией с полученных ею дивидендов, что позволяет избежать двойного налогообложения таких доходов. "На практике применять положения о таком зачете будут все налоговые агенты, поскольку именно они обладают всей полнотой информации об уплаченных налогах, а действующее законодательство не подразумевает, что налогоплательщик будет самостоятельно рассчитывать налог с дивидендов, напрямую полученных от российской организации", - отметил Парамонов. По его словам, принятые поправки устанавливают более понятный механизм налогообложения дивидендов с учетом всех последних изменений регулирования НДФЛ, которыми создана довольно сложная система налогообложения граждан.

"Корректировка позволяет учесть повышение НДФЛ до 15% применительно к дивидендам", - считает Сергей Калинин, партнер, руководитель налоговой практики АБ ЕПАМ. По его словам, ранее действовавший механизм, когда к дивидендам, полученным российскими резидентами (физическими и юридическими лицами) применялась единая ставка 13%, предусматривал полное освобождение для физлиц, когда налог с полученных дивидендов был уплачен организацией и далее эти дивиденды выплачивались физлицу. "В условиях разных ставок налога на дивиденды (юрлица 13%, а физлица 13% и 15%. - ИФ.) вместо механизма освобождения будет применяться механизм зачета налога", - пояснил Калинин.

Положения нового закона будут применяться к доходам, полученным налогоплательщиком в налоговых периодах начиная с 2021 года.