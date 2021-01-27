Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 27.01В России 3 774 672+17 741В мире 100 274 664+552 392

Дума разрешит банкам не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект №1056820-7, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.

Законопроект вносит поправки в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ).

Статья 7 этого закона обязывает банки принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения, согласно ПОД/ФТ, зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, отметив, что религиозные организации не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере ПОД/ФТ. При этом комитет выразил обеспокоенность возможностью использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями и запросил дополнительные аналитические материалы.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

По данным Минюста, в России зарегистрировано 31 630 религиозных организаций различных направлений.

Минюст Госдума

Новости

Проекты "Радио Свободы" и его гендиректор оштрафованы на 1,1 млн руб.

Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне

Восьмимесячный эксперимент имитации полета на Луну начнется в РФ в июне

Школы РФ смогут сами решить, продлевать ли учебу из-за карантина

Школы РФ смогут сами решить, продлевать ли учебу из-за карантина

Все основные соцсети оштрафуют за призыв детей на митинги

Пандемия коронавируса

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

В Думе призвали регионы РФ не торопиться с отменой масочного режима

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Дефицит ликвидности банковского сектора РФ превысил 1 трлн рублей

Минздрав опроверг сообщения о планах ограничить онкобольных в выборе врачей

В квартиру Навального пришли с обысками

В квартиру Навального пришли с обысками

Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Росавиация сообщила о сложностях с сертификацией Boeing 737 MAX

Песков назвал выборы легальным способом выразить отношение к президенту

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');