Дума разрешит банкам не идентифицировать бенефициаров религиозных организаций

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект №1056820-7, который освобождает банки, страховые компании и другие организации, работающие с денежными средствами, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах религиозных организаций.

Законопроект вносит поправки в закон о борьбе с отмыванием средств (ПОД/ФТ).

Статья 7 этого закона обязывает банки принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов. Идентификация бенефициарных владельцев клиентов не проводится, если клиент является органом государственной власти, государственной корпорацией или госкомпанией с долей государства более 50%, компанией, торгующейся на бирже. В число исключений предлагается добавить религиозные организации, а также юридические лица, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Авторы отмечают, что критерии бенефициарного владения, согласно ПОД/ФТ, зачастую неприменимы к религиозным организациям, а риски отмывания средств низкие.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, отметив, что религиозные организации не отнесены секторальной оценкой рисков к организациям повышенного риска в сфере ПОД/ФТ. При этом комитет выразил обеспокоенность возможностью использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями и запросил дополнительные аналитические материалы.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

По данным Минюста, в России зарегистрировано 31 630 религиозных организаций различных направлений.