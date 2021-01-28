Производители безалкогольных напитков РФ отчитались о снижении сахара в продукции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Производители безалкогольных напитков РФ постепенно снижают количество сахара в своей продукции, увеличивают производство бескалорийной и низкокалорийной продукции и выпуск новых продуктов в упаковке малого формата. Год назад в отрасли был подписан кодекс добровольных обязательств, который, в частности, предусматривал обязательство до конца 2024 года снизить на 10% количество добавленного сахара в выпускаемых напитках.

Как сообщили "Интерфаксу" в Союзе производителей соков, воды и напитков, первый год действия кодекса показал, что ряду компаний удалось достичь значительных результатов. Так, Coca-Cola в России в сравнении с 2019 годом снизила количество сахара в напитках, выпущенных на рынок, почти на 5,5%. Доля бескалорийных напитков в портфеле компании к началу декабря 2020 года составила 22%, доля продуктов со сниженной калорийностью – 15%.

IDS Borjomi приняла решение изменить рецепты и снизить уровень сахара в пользу натуральных подсластителей. Это позволило в прошлом году снизить производство напитков с добавлением сахара на 16,8%.

Кроме того, в прошлом году компании, поддержавшие кодекс, выпустили на рынок более 10 новых бескалорийных напитков. Многие производители стали все чаще использовать такой сахарозаменитель, как экстракт листьев стевии. Их популярность объясняется как природным происхождением, так и свойствами, которые подтверждены последними исследованиями ученых.

В Союзе также сообщили, что, ориентируясь на принципы рационального потребления, многие производители уменьшают упаковку напитков, приближают ее к размеру одной средней порции. К примеру, в продукции PepsiCo напитки в малоформатной упаковке занимают 29%. В портфеле IDS Borjomi 48,5% продукции упаковано в тару менее 0,5 литра. За год производство продукции в малоформатной упаковке выросло на 11,5%.

В 2020 году к кодексу добровольных обязательств присоединилась компания "Акваника" (производитель воды, безалкогольных напитков и морсов). За полгода она разработала новые рецептуры продукции со сниженной калорийностью, они позволят с 2021 года уменьшить использование сахара на 7,8%.

Как заявил президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, тренд на сокращение содержания сахара в напитках будет усиливаться. "Индустрия поддерживает потребительский запрос на снижение калорийности напитков, поэтому готова и в дальнейшем брать на себя обязательства по выполнению кодекса. Уверены, что в ближайшее время участие в этой работе примет еще больше производителей", - сказал он.

В числе компаний, подписавших кодекс, - PepsiCo, Coca-Cola, IDS Боржоми, "Росинка", "Аквалайн", УК "Черноголовка", FAB, "Холдинг Аква" и другие. Документ поддержан Роспотребнадзором.

По данным ВШЭ, на производителей безалкогольных напитков приходится 1,5% от объема потребления сахара в РФ.

Потребление сахара в РФ оценивается в 5,8-5,9 млн тонн в год.