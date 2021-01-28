В правительство внесен проект реформы института банкротства

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло в правительство законопроект о реформе института банкротства, сообщил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов.

Он уточнил, что документ доработали по замечаниям Государственно-правового управления президента (ГПУ).

"Итоговая редакция законопроекта одобрена согласующими министерствами, ведомствами, получены необходимые заключения", - сказал чиновник.

Скоро проект направят в ГПУ на повторное согласование.

Министерство работало над этим проектом несколько лет и планировало внести его в Госдуму до конца 2020 года. Оно предложило кардинально изменить процедуру банкротства в России.

Среди предлагаемых новаций - изменение правил реализации имущества банкротов. На смену торгам на повышение должны прийти так называемые голландские аукционы с плавающим ценообразованием. Согласно законопроекту, торги сначала должны будут идти на повышение, но если желающих купить актив не будет, то цена будет снижаться до поступления первого предложения. После этого торги снова пойдут на повышение, однако если никто цену не повысит, то победителем признают того, кто озвучил свое предложение.

В доработанном законопроекте сохранилась одна из ключевых идей Минэкономразвития - отказ от процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления в делах о несостоятельности. По задумке министерства, должны остаться только две процедуры: реструктуризация долгов и конкурсное производство (ликвидация).

Осенью 2020 года ГПУ в своих замечаниях к проекту говорило о том, что не против появления процедуры реструктуризации долгов и упразднения наблюдения, но с отказом от двух других процедур стоит повременить, так как всем участникам банкротных споров потребуется время для адаптации к новым правилам. По мнению ГПУ, решение об отказе от них может быть принято через два года действия реструктуризации.