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В Петербурге в прошлом году родились Булат и Меркурий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в 2020 году родились 55 968 детей, примерно на 4000 меньше, чем годом ранее, сообщили в городском комитете здравоохранения. В комитете по делам ЗАГС пока не сообщают, сколько новорожденных зарегистрировали за год, но назвали самые популярные и самые редкие имена, которыми назвали детей.

Наиболее необычными мужскими именами прошлого года оказались Булат, Меркурий, Родим, Севериан, Климент, женскими - Дивия, Ива, Медея, Заряна, Капитолина.

Напротив, чаще всего в городе регистрировали мальчиков с именами Александр, Михаил, Максим, Артем, Роман, девочек - София, Мария, Алиса, Анна, Анастасия.

"По оперативным данным комитета по здравоохранению, на 25 декабря 2020 года в городе родились 55 968 детей, в 2019 году - 60 030 детей (по данным комитета по делам записи актов гражданского состояния - 59 666 детей. - ИФ.)", - сообщили в комитете здравоохранения, отметив, что сведения ведомства отличаются от данных Росстата.

Росстат ранее 28 января сообщил, что, по предварительным данным, за минувший год население России сократилось на полмиллиона человек.

Петербург ЗАГС Росстат

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