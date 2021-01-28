В Петербурге в прошлом году родились Булат и Меркурий

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Петербурге в 2020 году родились 55 968 детей, примерно на 4000 меньше, чем годом ранее, сообщили в городском комитете здравоохранения. В комитете по делам ЗАГС пока не сообщают, сколько новорожденных зарегистрировали за год, но назвали самые популярные и самые редкие имена, которыми назвали детей.

Наиболее необычными мужскими именами прошлого года оказались Булат, Меркурий, Родим, Севериан, Климент, женскими - Дивия, Ива, Медея, Заряна, Капитолина.

Напротив, чаще всего в городе регистрировали мальчиков с именами Александр, Михаил, Максим, Артем, Роман, девочек - София, Мария, Алиса, Анна, Анастасия.

"По оперативным данным комитета по здравоохранению, на 25 декабря 2020 года в городе родились 55 968 детей, в 2019 году - 60 030 детей (по данным комитета по делам записи актов гражданского состояния - 59 666 детей. - ИФ.)", - сообщили в комитете здравоохранения, отметив, что сведения ведомства отличаются от данных Росстата.

Росстат ранее 28 января сообщил, что, по предварительным данным, за минувший год население России сократилось на полмиллиона человек.