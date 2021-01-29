Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:06Заразились
на 28.01В России 3 793 810+19 138В мире 101 453 597+587 565

Автобус с пассажирами врезался в фуру на трассе в Ростовской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Азовском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Там уточнили, что ДТП произошло на трассе "Азов-Староминская" вечером 29 января. Пострадали водитель и два пассажира автобуса. В автобусе находились 11 пассажиров.

По предварительным данным, водитель автобуса врезался в стоявший на проезжей части грузовой автомобиль Renault Magnum. Фура остановилась на дороге из-за неисправности.

По факту ДТП проводится проверка.

Ростовская область

Новости
Пандемия коронавируса

Очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

РФ возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Что произошло за день: четверг, 28 января

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1" российского производства

Защита обратится в ЕСПЧ в связи с заключением Навального под стражу

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины

В Москве в ближайшие выходные не будут работать оружейные магазины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');