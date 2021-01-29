Автобус с пассажирами врезался в фуру на трассе в Ростовской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Азовском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Там уточнили, что ДТП произошло на трассе "Азов-Староминская" вечером 29 января. Пострадали водитель и два пассажира автобуса. В автобусе находились 11 пассажиров.

По предварительным данным, водитель автобуса врезался в стоявший на проезжей части грузовой автомобиль Renault Magnum. Фура остановилась на дороге из-за неисправности.

По факту ДТП проводится проверка.