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Экзамены по русскому и математике для не поступающих в вузы пройдут с 24 по 28 мая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике для выпускников школ, не планирующих поступление в вузы, пройдет с 24 по 28 мая, дополнительный - с 3 по 17 сентября, сообщает Рособрнадзор.

"Основной срок проведения (обязательного) Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11-х классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу

Также в расписании будет предусмотрен "дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике с 3 по 17 сентября 2021 года, который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел аттестацию в установленные сроки", уточняется в сообщении.

В Рособрнадзоре напомнили, что ГВЭ для получения аттестата сдают те выпускники, кто не планирует поступать в вузы.

В пресс-службе сообщили, что экзаменационная работа ГВЭ по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом по спецификации контрольных измерительных материалов Единого госэкзамена 2021 года. Аналогично, на основе отдельных заданий ЕГЭ, будет состоять работа по математике.

В ведомстве также уточнили, что Государственная итоговая аттестация в 11 классах в форме государственного выпускного экзамена по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.

Рособрнадзор

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