Выпускники в 2021 году будут сдавать экзамены по упрощенным правилам

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Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2021 году выпускники будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Это решение принято из-за пандемии коронавируса.

В частности, в 2021 году учебные предметы по выбору девятиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании они смогут получить, пройдя ГИА только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике, уточняется в сообщении.

Выпускникам 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, вместо единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам - русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Выпускников, которые собираются учиться в вузах, ждут ЕГЭ по необходимым для поступления предметам. При этом для получения аттестата им будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников прошлых лет, планирующих поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Отдельные правила будут действовать для детей с инвалидностью, оканчивающих 11-й класс. Для получения аттестата им нужно сдать либо ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.