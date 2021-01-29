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Владельцы евробондов "Домодедово" предъявили к выкупу бумаги на $315 млн

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Владельцы евробондов аэропорта "Домодедово" с погашением в 2021 и 2023 годах в рамках оферты предъявили к выкупу бумаги на общую сумму около $315 млн.

Выпуск-2021 на $350 млн "Домодедово" было готово выкупить целиком. Предложением воспользовались держатели бумаг на $219,6 млн, или 62,74% от объема выпуска.

Из выпуска-2023 на $300 млн аэропорт собирался выкупить бумаги на сумму до $150 млн, но по итогам раннего дедлайна, получив заявки на $95,08 млн, снизил планку выкупа до $96 млн.

Для финансирования выкупа "Домодедово" планирует новый 7-летний выпуск долларовых евробондов.

Премия за раннее согласие составляет $26,25 на $1000 номинала для евробондов-2021 и $20 на $1000 номинала для евробондов-2023. Окончательно срок действия оферты истекает 9 февраля.

Согласно проспекту к планируемым евробондам, на конец сентября прошлого года показатель чистый долг/EBITDA "Домодедово" составлял 10,8х (чистый долг/LTM adj EBITDA - 6,8х). На конец полугодия леверидж был существенно меньше - 5,43x, но уже тогда он превышал установленный ковенантами по евробондам уровень в 4x.

На увеличение показателя в прошлом году повлияло ухудшение операционной деятельности "Домодедово" из-за COVID-19 и ослабление рубля, поясняли топ-менеджеры "Домодедово" в ходе телефонной конференции с инвесторами.

В 2020 году "Домодедово" обслужило 16,4 млн человек, что на 42% меньше, чем годом ранее. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Red Wings. Своим единственным акционером "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.

Домодедово коронавирус Дмитрий Каменщик

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