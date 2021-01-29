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Февраль в Петербурге и Ленобласти будет холодным

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Февраль в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет холоднее нормы на 2-4 градуса, наибольшее похолодание ожидается в середине месяца в связи с затоком арктического воздуха, сообщили "Интерфаксу" к Гидрометцентре региона.

По прогнозам синоптиков, в Петербурге в течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха будут находиться в пределах от минус 4 до минус 9 градусов, ночные - от минус 8 до минус 13 градусов. В конце первой - начале второй декад ожидается значительное похолодание, дневная температура понизится до минус 10-15 градусов, ночная - до минус 17-22 градусов.

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Отдельные дни третьей декады будут теплее: в дневные часы температура воздуха будет повышаться до нуля - минус 3 градусов, ночные - до минус 2-7 градусов.

По области в течение месяца днем будет в основном от минус 5 до минус 10 градусов, ночью - минус 10-15 градусов, а местами - минус 16-21 градус. В конце первой - начале второй декад, как и в Петербурге, ожидается значительное похолодание, с понижением температуры днем до минус 11-16 градусов, ночью - до минус 19-24 градусов, а местами - до минус 25-30 градусов.

Отдельные дни третьей декады будут теплее: в дневные часы температура воздуха будет повышаться до нуля - минус 4 градусов, в ночные часы - до минус 3-8 градусов.

По многолетним данным, среднемесячная температура воздуха в Петербурге в феврале составляет минус 6,9 градуса, в Ленинградской области - минус 7-10 градусов. Абсолютный минимум температуры был зафиксирован в Петербурге 6 февраля 1956 года и составил минус 35,2 градуса, самым теплым днем было 27 февраля 1989 года, когда воздух прогрелся до плюс 10,2 градуса.

Петербург Ленобласть

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