Ещё два ракетных комплекса "Авангард" заступили на дежурство в декабре
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В декабре 2020 года на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - сказал Криворучко на Едином дне военной приемки в пятницу.
"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).
Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат", которые придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").
В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами".