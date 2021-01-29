Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Ещё два ракетных комплекса "Авангард" заступили на дежурство в декабре

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В декабре 2020 года на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - сказал Криворучко на Едином дне военной приемки в пятницу.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, развивающим скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ).

Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат", которые придут на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").

В декабре 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк, вооруженный "Авангардами".

Минобороны Авангард Алексей Криворучко

Новости

СК объявил Леонида Волкова в розыск

СК объявил Леонида Волкова в розыск

Житель Псковской области получил 7 лет колонии за госизмену

Суд попросили поместить под домашний арест брата Навального и других задержанных

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января
Пандемия коронавируса

Эксперт допустил затухание эпидемии COVID-19 в России к апрелю

Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');