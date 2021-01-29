Ещё два ракетных комплекса "Авангард" заступили на дежурство в декабре

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В декабре 2020 года на боевое дежурство заступили ещё две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками "Авангард", сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками", - сказал Криворучко на Едином дне военной приемки в пятницу.