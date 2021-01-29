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Возбуждено дело о падении ивановца с ребенком в открытый люк у подъезда

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении коммунальщиков, которые оставили открытым люк у подъезда жилого дома. 24 декабря в эту шахту провалились жилец дома и его трехлетний сын, напомнили в СК.

Это случилось в Иванове рядом с домом 8 на Кохомском шоссе. Мужчина получил переломы двух ребер, его сын - ушибы подбородка и челюсти.

Следователи считают, что люк был оставили открытым сотрудники управляющей компании, которая обслуживает этот дом.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК, об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Иваново СКР

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