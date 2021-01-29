Возбуждено дело о падении ивановца с ребенком в открытый люк у подъезда

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении коммунальщиков, которые оставили открытым люк у подъезда жилого дома. 24 декабря в эту шахту провалились жилец дома и его трехлетний сын, напомнили в СК.

Это случилось в Иванове рядом с домом 8 на Кохомском шоссе. Мужчина получил переломы двух ребер, его сын - ушибы подбородка и челюсти.

Следователи считают, что люк был оставили открытым сотрудники управляющей компании, которая обслуживает этот дом.

Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК, об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.