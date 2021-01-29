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На нефтепроводе в Хабаровском крае произошла утечка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Выход нефтепродуктов произошел на магистральном нефтепроводе "Оха-Комсомольск-на-Амуре", принадлежащем "Роснефти", сообщили "Интерфаксу" в "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочерняя структура "Роснефти").

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"При плановом обходе трубопровода специалистами СМНГ на территории Хабаровского края Комсомольского района был обнаружен его отказ. Площадь выхода нефтесодержащей жидкости незначительная", - отметили в компании.

По данным "Сахалинморнефтегаза", причина отказа оперативно устранена, угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет.

К ликвидации последствий привлечены оперативные службы предприятия с необходимой техникой и оборудованием. Работы будут вестись до полной ликвидации следов утечки.

Хабаровский край Роснефть

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