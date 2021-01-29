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Пожилым жителям Петербурга продлили обязательную самоизоляцию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга продлили до конца февраля обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.

Согласно постановлению городского правительства, обязательным также остается перевод этой категории граждан на дистанционную работу.

До конца месяца остается актуальной рекомендация удаленной работы для максимального числа сотрудников.

Кроме того, до 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк, а также сохраняется обязанность использования средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Петербург

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