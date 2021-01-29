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Число жертв автокатастрофе под Самарой выросло до 12

Расследование дела передано в ГСУ СК

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Число жертв автокатастрофе под Самарой выросло до 12, дело будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета (СК), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), передано в Главное следственное управление СК России", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

На текущий момент, по ее словам, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и ещё 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации.

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