Водитель фуры арестован под Самарой за гибель 12 человек в ДТП

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Самарской области арестовал водителя большегруза, участника ДТП с пассажирским микроавтобусом под Сызранью, в котором погибли 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областной прокуратуры.

"Прокурор поддержал ходатайство следователя об аресте. Водитель большегруза арестован сроком до двух месяцев", - сказал собеседник агентства.

В пятницу вечером на 873-м км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал из Ульяновской в Самарскую область. В результате ДТП 12 человек погибли, еще столько же были госпитализированы, восемь из них в тяжелом состоянии, в том числе ребенок.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявили 31 января траур по погибшим в ДТП. Принято решение о выплате семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим в ДТП - от 100 до 200 тыс. рублей.