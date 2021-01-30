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Заблудившая в сочинском лесу молодая пара самостоятельно вернулась в гостиницу

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Поиски двух туристов, заблудившихся в горно-лесной местности Сочинского национального парка, завершены.

"Разыскиваемые городскими оперативными службами молодые люди самостоятельно вернулись в гостиницу", сообщил Интерфаксу представитель ЮРПСО МЧС России в пятницу.

Он отметил, что поиски молодых людей, начавшиеся накануне, прекращены.

Ранее сообщалось, что 28 января в районе Агурских водопадов заблудились иногородние девушка и парень. Они сообщили об этом в службу спасения. В их поисках были задействованы все оперативные службы курорта.

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