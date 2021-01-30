Российский истребитель был поднят для сопровождения самолета ВВС Норвегии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили 29 января над территорией Норвегии приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель, сообщил в субботу Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, подчеркивают в оборонном ведомстве РФ.