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В Самарской области объявили 31 января днем траура по погибшим в ДТП

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днем траура по погибшим в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком на трассе под Самарой, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

По ее данным, врачи готовят пять пострадавших в аварии к эвакуации в профильные медучреждения региона.

"На данный момент страшное ДТП уже унесло жизни 12 человек. Сейчас губернатор находится в сызранской ЦГБ, куда доставлены пострадавшие", - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что десять взрослых пострадавших в аварии находятся под наблюдением врачей в Сызранской больнице. Пятерым из них готовится эвакуация в медучреждения региона, состояние двоих оценивалось как средней тяжести, остальные находились в тяжелом состоянии. Ребенок в стабильно-тяжелом состоянии ночью был переведен в областную больницу.

Накануне вечером на 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen. В результате ДТП двенадцать человек погибли, 13 госпитализированы, восемь из них в тяжелом состоянии. Автобус совершал рейс из Ульяновской в Самарскую область.

Ранее в субботу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов также объявил 31 января днем траура по погибшим в этой аварии местным жителям.

Самарская область Ульяновская область

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