13 взрослых и один ребёнок госпитализированы после автоаварии под Самарой

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В результате автокатастрофы с участием автобуса и фуры в Сызранском районе Самарской области пострадали не менее 14 человек, среди них один ребёнок, сообщили в пресс-службе МВД России.

"В медицинские учреждения с различными травмами доставлены 14 (...), в том числе один несовершеннолетний", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По предварительным данным МВД, водитель грузового автомобиля "ДАФ" допустил занос полуприцепа и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Ситроен", который двигался из Сызрани в Ульяновскую область.

Ранее сообщалось, что вечером на 873 км трассы М5 фуру с прицепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань. Микроавтобус был практически уничтожен. Для эвакуации пострадавших подключены силы санавиации. На месте работают психологи.

По данным официального представителя Следственного комитета (СК) Светланы Петренко, жертвами автокатастрофы стали 12, ещё 12 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 5 из которых находятся в реанимации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).