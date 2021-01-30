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Жителя Приморья задержали за призывы нападать на силовиков

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Задержан житель Приморского края, который в соцсетях призывал нападать на сотрудников правоохранительных структур и их семьи.

Как сообщает пресс-служба краевого УМВД, 42-летний житель села Новопокровка Дальнереченского района разместил видео в соцсетях, на котором призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, причинение побоев и уничтожение чужого имущества.

В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.

Приморский край

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