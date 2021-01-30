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"Медиазона" сообщила о протоколе на главреда за участие в акции

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - На главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова составляют административный протокол за участие в несанкционированной акции 23 января в Москве, сообщает в субботу издание.

"Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов и его адвокат от "Апологии протеста" Алан Гамазов связались с редакцией и рассказали, что журналисту вменяют часть 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в акции, повлекших создание помех транспорту). Смирнова задержали на сутки", - говорится в сообщении.

Как добавил журналист, чьи слова привели в издании, "прекрасно все знают, что я был дома".

Согласно ч.6.1 ст.20.2 КоАП, за совершение данного правонарушения предусмотрен для граждан штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно, что Смирнов был задержан полицией и доставлен в Тверское ОВД.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов по этому поводу.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве. В результате правоохранительными органами были возбуждены порядка 20 уголовных дел. Сотни человек получили административные наказания.

Протесты в Москве

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Медиазона Сергей Смирнов

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