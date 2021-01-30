Уголовное дело возбуждено после нападения на полицейского на митинге в Курске

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Курские следователи возбудили уголовное дело после нападения во время несанкционированного митинга в минувшую субботу, сообщает в субботу Следственное управление СКР по региону.

"По версии следствия, 23 января 2021 года 20-летний молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии на Красной площади города Курска, нанес сотруднику ОМОНа удар двумя ногами в область спины", - говорится в сообщении.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В настоящее время молодой человек задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.