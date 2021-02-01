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В Курске задержали организатора акции 31 января

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Курске в полицию доставили 21-летнего горожанина, которого подозревают в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Как сообщили в областном МВД, следствие считает, что он создал в мессенджере страницы, через которые координировал несанкционированные мероприятия.

На него составили протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП (нарушение правил организации или проведения массового мероприятия). Дело передано в суд.

В МВД отметили, что задержанный ранее был судим за имущественные преступления.

В минувшее воскресенье сторонники Навального в Курске прошли от площади Перекальского в сторону Красной площади. Их сопровождали сотрудники полиции, которые через громкоговорители призывали прекратить акцию и разойтись.

Акции в поддержку Алексея Навального

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