Несанкционированные акции прошли на Дальнем Востоке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в воскресенье на Дальнем Востоке, сопровождались задержаниями, передают корреспонденты "Интерфакса" с места событий.

В ряде городов несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей. Малочисленной была несанкционированная акция возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области.

Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, там в городах прошли задержания участников акций. Во Владивостоке выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади города. В Хабаровске акция проходила на площади имени Ленина и продолжалась около часа.

Информацию о количестве собравшихся на площадях дальневосточных городов и о количестве задержанных пока ни местные органы власти, ни полиция не сообщают.

Накануне полиция напомнила, что в связи с распространением в средствах массовой информации, интернете и в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.