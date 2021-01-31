Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:22Заразились
на 30.01В России 3 832 080+19 032В мире 102 069 223+611 671

Несанкционированные акции прошли на Дальнем Востоке

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в воскресенье на Дальнем Востоке, сопровождались задержаниями, передают корреспонденты "Интерфакса" с места событий.

В ряде городов несанкционированные акции к обозначенному часу собрали в основном представителей СМИ и правоохранителей. Малочисленной была несанкционированная акция возле театрального центра имени Чехова напротив здания правительства Сахалинской области.

Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, там в городах прошли задержания участников акций. Во Владивостоке выступавшие в поддержку Навального, собрались на центральной площади города. В Хабаровске акция проходила на площади имени Ленина и продолжалась около часа.

Информацию о количестве собравшихся на площадях дальневосточных городов и о количестве задержанных пока ни местные органы власти, ни полиция не сообщают.

Накануне полиция напомнила, что в связи с распространением в средствах массовой информации, интернете и в социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях за участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Дальний Восток

Новости

МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

МВД передало дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января в СК

Кабмин выдвинул троих представителей ВТБ в совет директоров Первого канала

Что произошло за день: суббота, 30 января

РКН потребовал от Telegram прекратить распространение личных данных

"Медиазона" сообщила о протоколе на главреда за участие в акции

Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике

Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит "дворец" в Геленджике

Посольство США объяснило причину публикации данных об акциях в России

"Медиазона" сообщила о задержании своего главреда

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19 тыс. новых случаев коронавируса

Спонсора ФБК Хоменко заподозрили в мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');