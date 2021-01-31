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Более половины участников немногочисленной акции задержали в Якутске

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Якутии задержали более половины собравшихся на несогласованную акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как рассказали в региональном УМВД, в Якутске проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 25 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 14 граждан.

Ранее сообщалось, что в ряде дальневосточных городов акции в воскресенье собрали незначительное количество участников, больше было представителей СМИ и сотрудников правоохранительных органов. Активность наблюдалась на Камчатке, в Приморье, в Хабаровском крае, в этих городах также прошли задержания участников протестов.

По данным УМВД по Хабаровскому краю, в Хабаровске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны 13 человек. Общее количество участников - 58. Во Владивостоке по информации департамента внутренней политики на митинг вышло около 60 человек.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Якутия

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